Tráfico internacional: homem é preso em Marataízes

A Polícia Militar prendeu, na noite da última segunda-feira (12), um suspeito de integrar uma quadrilha responsável pelo tráfico internacional de cocaína em Marataízes.

De acordo com a PM, havia contra o homem um mandado de prisão expedido após investigações realizadas pela Polícia Federal.

A Polícia Civil, por npta, informou que o suspeito, de 43 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e teve um mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, cumprido em seu desfavor. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

