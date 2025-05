Transição energética sustentável: os desafios de um futuro limpo

O futuro da energia no Brasil e as estratégias para uma transição sustentável será um dos debates que acontecerão na Conferência Sustentabilidade Brasil, no painel “Energia que conecta com transição sustentável“. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, e é etapa da COP30, agendada para novembro em Belém, no Pará.

O painel reunirá especialistas que trarão diferentes perspectivas sobre a energia e sua relação com a sustentabilidade. Carla Borges, cofundadora da H3 CarbonFree e integrante de importantes grupos de trabalho e comitês de sustentabilidade, como o Cades na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo e o Grupo Mulheres do Brasil, compartilhará sua experiência em soluções para a descarbonização e as políticas de sustentabilidade. Como Embaixadora pelo Clima na Seclima-SP, ela trará um olhar abrangente sobre o cenário atual e os desafios futuros.

Daniel Lyrio, consultor em ESG e conselheiro do Instituto Lixo Zero Bahia, contribuirá com sua experiência em Comunicação Social e gestão. Com MBA em ESG pelo IBMEC/Exame e membro da Comunidade Hidrogênio Verde Brasil, Lyrio abordará a importância da conexão entre as estratégias de energia e a responsabilidade socioambiental, destacando as inovações e a relevância de um sistema de gestão integrado para a sustentabilidade.

Completando o time, Andreson Maia, profissional com mais de 25 anos de experiência em Ciência e Engenharia de Materiais, trará uma visão técnica e inovadora. Mestre e doutor em Nanotecnologia, Maia tem atuado em projetos de materiais avançados, com foco em polímeros, reciclagem e a aplicação de materiais de fontes renováveis. Sua participação será fundamental para discutir como a pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais podem impulsionar uma transição energética mais limpa e eficiente.