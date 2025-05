Tribunal aprova contas de 2023 de três prefeitos capixabas; veja

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou, sem ressalvas, as prestações de contas referentes ao exercício de 2023 dos municípios de Jerônimo Monteiro, Rio Novo do Sul e Santa Maria de Jetibá. A decisão foi publicada na quarta-feira (14) no portal oficial da Corte.

A aprovação unânime ocorreu após análise do colegiado, que seguiu os pareceres técnicos do próprio Tribunal. As gestões avaliadas foram conduzidas, à época, pelos prefeitos Sérgio Farias Fonseca (Jerônimo Monteiro), Jocenei Marconcini Castelari (Rio Novo do Sul) e Hilário Roepke (Santa Maria de Jetibá).

As contas dos dois primeiros municípios foram relatadas pelo conselheiro Davi Diniz de Carvalho, enquanto o conselheiro Carlos Ranna ficou responsável pela análise das contas de Santa Maria de Jetibá. Em todos os casos, os pareceres seguiram as recomendações da área técnica, sem apontar irregularidades ou necessidade de ressalvas.

Com a aprovação, os gestores obtêm um parecer favorável do TCE-ES, que é posteriormente encaminhado às respectivas Câmaras Municipais, responsáveis pelo julgamento final das contas.