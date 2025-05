Turismo capixaba cresce 9,2% no 1º trimestre

Pelo nono mês consecutivo, em março, o turismo capixaba despontou e apresentou crescimento, tendo um volume 3,4% maior que o do mesmo período do ano passado. Com o setor em constante alta, o primeiro trimestre deste ano registrou aumento de 9,2% na movimentação turística, na comparação com 2024, e, com isso, teve o 4º melhor resultado desde o início da série histórica, em 2011.

Além disso, o Espírito Santo teve o 4º maior desempenho entre os estados, também no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, superando a média brasileira, que foi de 5,4%. Esse desempenho ganha ainda mais relevância ao considerar que, nos três primeiros meses de 2024, o volume de atividades foi 11,9% menor que o registrado no mesmo período de 2023.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados de pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, diante desse cenário, o desempenho na temporada de verão de 2025 traz boas expectativas para o setor, com possibilidade de que o primeiro semestre deste ano supere não apenas os resultados de 2024 – quando o setor havia registrado queda acumulada de 9,4% em relação a 2023 –, mas também recupere os patamares anteriores à pandemia.

“Entre os estados brasileiros, o crescimento capixaba de 9,2% só foi superado por Rio de Janeiro (11,8%), Santa Catarina (11,3%) e Pará (10,2%). Os dados mostram que o Espírito Santo conseguiu se destacar, ficando com uma taxa de expansão das atividades turísticas acima de estados vizinhos com produtos turísticos fortemente consolidados no país, como a Bahia (8,9%) e Minas Gerais (0,8%)”.

Com o encerramento do verão em março, inicia-se uma transição nas características buscadas pelos visitantes no estado. A procura pelo turismo de sol e praia dá lugar ao interesse por atividades típicas do outono e inverno como turismo de montanha, gastronômico, ecológico e de aventura.

“Esse perfil diversificado é um diferencial do Espírito Santo em relação a estados vizinhos, como a Bahia, e outras regiões do Nordeste, onde o turismo é mais concentrado no verão. Diante disso, é fundamental manter e ampliar as ações de divulgação do Espírito Santo como um destino turístico com atrativos durante todo o ano, reforçando seu potencial para receber visitantes tanto no verão quanto nas demais estações”, ressaltou Spalenza.

Preços de produtos turísticos

Em março, os preços dos pacotes turísticos e das hospedagens registraram reduções de, respectivamente, 3,06% e 0,13%. Já os valores da alimentação fora do domicílio, apesar do aumento de 0,59%, apresentaram crescimento inferior à média nacional no mês (0,77%). Por outro lado, as passagens aéreas (11,44%) e as de ônibus interestadual (1,02%) tiveram variações positivas no período.

O índice geral de preços na Grande Vitória subiu 0,53% no mês, uma variação levemente inferior à média nacional (0,56%). Apesar da alta registrada em março, os valores das passagens aéreas e de ônibus interestadual acumularam leve queda no primeiro trimestre de 2025.

“Somada à redução nos preços dos pacotes turísticos, essa tendência pode contribuir para tornar as viagens mais acessíveis, favorecendo o turismo local e estimulando o aumento no fluxo de visitantes”, explicou o coordenador do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com dados detalhados, está disponível em: https://portaldocomercio-es.com.br.