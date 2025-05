Uber registra lucro de US$ 1,78 bilhão em 2025 e reverte prejuízo

A Uber apresentou um desempenho financeiro positivo no primeiro trimestre de 2025, com lucro líquido de US$ 1,78 bilhão, revertendo o prejuízo de US$ 654 milhões registrado no mesmo período de 2024. O lucro diluído por ação atingiu US$ 0,83, superando com folga a estimativa de US$ 0,51 feita por analistas consultados pela FactSet.

Por outro lado, a receita da companhia cresceu 13,8% em relação ao ano anterior, somando US$ 11,5 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção de US$ 11,6 bilhões. As reservas brutas de viagens aumentaram 14%, totalizando US$ 42,8 bilhões, também abaixo da expectativa do mercado, que era de US$ 43 bilhões.

Apesar do forte avanço no lucro, o fato de as receitas e o volume de viagens não terem alcançado as metas dos analistas contribuiu para a queda de 3,37% nas ações da Uber no pré-mercado da Bolsa de Nova York, logo após a divulgação do balanço.