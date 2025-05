Vacina contra gripe: Guaçuí lidera ranking de doses aplicadas no ES

O município de Guaçuí alcançou o primeiro lugar no ranking de vacinação contra a gripe no Espírito Santo, de acordo com dados atualizados pelo sistema Vacina e Confia ES em 10 de maio de 2025. Durante o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a cidade aplicou 418,35 doses por 10 mil habitantes, consolidando sua liderança entre os 72 municípios capixabas.

“Quero parabenizar a todos os profissionais envolvidos nessa campanha de vacinação, Unidades de Saúde, Sala de Vacina e equipe técnica. Esse é o resultado de um trabalho feito a muitas mãos, um esforço conjunto que visou apenas cumprir o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, de imunizar nossa população. Agradeço ao prefeito Vagner Rodrigues e ao vice Dr. Paulo Cesar Antunes por estarem dando total apoio a secretaria de saúde para desenvolver ações como esta”, explicou o secretário municipal de Saúde de Guaçuí, Edielson Rodrigues.

Câmra de Vereadores reconhece trabalho feito na saúde

Veja como foi o Dia D de Vacinação e Guaçuí

Segundo o relatório oficial, um total de 24.103 doses foram registradas em todo o estado apenas no sábado, dia 10 de maio, data estratégica para ampliar a cobertura vacinal.

Destaques do ranking de vacinação no Sul do ES

Além de Guaçuí, outros municípios do Sul do Espírito Santo também se destacaram na mobilização como, por exemplo, Anchieta, na terceira posição, com 384,16 doses por 10 mil habitantes; Presidente Kennedy, na quarta colocação, com 361,98 e Piúma, em sétimo lugar.

Veja o Top 10 dos municípios que mais vacinaram proporcionalmente:

Guaçuí – 418,35 doses por 10 mil habitantes Mucurici – 402,11 Anchieta – 384,16 Presidente Kennedy – 361,98 Pedro Canário – 315,38 Laranja da Terra – 267,08 Piúma – 261,19 Governador Lindenberg – 257,76 Santa Teresa – 257,55 Divino de São Lourenço – 241,22