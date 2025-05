Vagas abertas: feirão em Viana tem chances para todos os níveis

Moradores de Viana que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho terão uma nova oportunidade na próxima quarta-feira, 29 de maio. Um feirão de empregos será realizado na pracinha de Marcílio, das 8h às 17h, com diversas vagas disponíveis.

As oportunidades abrangem cargos como operador de caixa, auxiliar de produção, porteiro, motorista carreteiro, repositor, balconista de padaria, ajudante de motorista, operador de empilhadeira, servente, mecânico pleno, vendedor, pintor, promotor de vendas, auxiliar administrativo, entre outros.

Além disso, há vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, com destaque para cursos como administração, pedagogia, educação física, entre outros.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local com um documento oficial com foto e um currículo atualizado.

