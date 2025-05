Vai chover ou não? Veja o que esperar do domingo capixaba

No domingo, o céu no Espírito Santo deve permanecer parcialmente nublado, com momentos de sol entre as nuvens ao longo do dia. As condições atmosféricas indicam possibilidade de chuva rápida, especialmente no início e no final do dia, em todas as regiões do Estado.

As pancadas de chuva serão passageiras e devem ocorrer de forma isolada, sem grande intensidade, trazendo apenas um refresco momentâneo para a população capixaba. Essa condição é típica para a estação e não deve provocar transtornos significativos.

As temperaturas se mantêm estáveis em todas as regiões do Espírito Santo, com clima agradável e sem grandes variações. O domingo, portanto, será um dia de tempo variável, com céu parcialmente aberto e chuvas rápidas em alguns momentos.

Confira:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C . Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C .

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos no litoral da região. Nas demais áreas, será nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde e final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.