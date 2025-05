Varejo do ES lidera crescimento no Sudeste e atinge recorde histórico

O comércio capixaba tem sido destaque no Sudeste, com crescimento acima da média nacional e ainda atingiu um recorde histórico. O volume de vendas do varejo alcançou seu maior patamar em fevereiro desde o início da série histórica, em 2000, chegando ao índice de 107,5 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório).

Além disso, o setor cresceu 1,2% no mês, resultando em um desempenho 2,4 vezes maior que o do Brasil (alta de 0,5%), e quatro vezes maior que o do Sudeste (avanço de 0,3%).

Dos estados do Sudeste, o varejo do Espírito Santo foi o que apresentou o maior desempenho para o mês. Enquanto o estado expandiu suas vendas em 1,2%, São Paulo aumentou sua movimentação em 0,6%, Minas Gerais, em 0,1%, e Rio de Janeiro teve queda de 0,8%. Ao comparar os dados de fevereiro deste ano com o mesmo mês de 2024, o setor capixaba cresceu 6,4%, o Brasil, 1,5%, e o Sudeste (média), 1,6%.

Os segmentos capixabas que impulsionaram esse desempenho foram os artigos pessoais, tecidos, vestuários e calçados, e móveis e eletrodomésticos.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O coordenador de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, afirmou que o varejo capixaba se consolidou como um dos mais dinâmicos do país em fevereiro.

“No acumulado do ano, o estado registrou alta de 5,4%, ocupando a 4ª posição no ranking nacional e liderando a região Sudeste. Além disso, fevereiro registrou um recorde histórico: o maior desempenho em 25 anos para o mês. Esse resultado reflete uma recuperação após anos de desaceleração, reforçando a resiliência do setor no estado”, observou.

De acordo com o levantamento, os segmentos que tiveram melhores desempenhos foram outros artigos de uso pessoal e doméstico (25,4%), tecidos, vestuários e calçados (23,4%), móveis e eletrodomésticos (17,4%), e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (11,1%).

Varejo ampliado

O setor do varejo ampliado também foi positivo em fevereiro, com crescimento no volume de vendas de 0,6%. Por outro lado, tanto o Brasil quanto o Sudeste (média) apresentaram uma retração: o país teve queda de 0,4% na movimentação e o Sudeste, de 0,5%.

Na comparação entre fevereiro deste ano e o mesmo mês de 2024, o Espírito Santo registrou alta de 7,8%, sendo que o Brasil cresceu 2,4% e o Sudeste, 2,5%. “Isso significa que, em média, o desempenho interanual do estado foi três vezes maior do que o do Brasil e do Sudeste, explicou André Spalenza”.

Dentre os segmentos do atacado, o de veículos, motocicletas, partes e peças apresentou crescimento no acumulado dos últimos 12 meses (10,75%), indicando uma tendência consistente de alta.

O setor de material de construção também registrou desempenho positivo na comparação da movimentação de fevereiro de 2025 com a do mesmo mês de 2024 (10,5%) e no acumulado deste ano (8%), mas teve queda de 6,5% nos últimos 12 meses, sugerindo que em janeiro e fevereiro o segmento apresentou uma recuperação após um período de retração das vendas.

Já o atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo teve o maior crescimento na comparação entre os meses de fevereiro de 2024 e 2025 (22,1%) e no acumulado do ano (21,4%), mas um avanço modesto em 12 meses (0,7%), o que pode indicar um impulso recente após um desempenho estável no longo prazo.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.