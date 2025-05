Veículo irregular é recuperado em operação da PRF na Safra

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde do último domingo (4), um veículo com sinais de adulteração no distrito da Safra, na BR-101.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram o veículo GM/PRISMA e constataram que se tratava de um automóvel adulterado, sendo identificado o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, para o qual há uma restrição judicial.

A ocorrência foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Itapemirim.