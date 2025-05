Veja a programação dos painéis da Conferência Sustentabilidade Brasil

De 11 a 14 de junho, o Espírito Santo receberá um dos principais eventos sobre meio ambiente do país. A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 acontecerá na Praça do Papa, na Capital capixaba. A programação é gratuita, aberta ao público e terá debates com foco em soluções reais para os desafios socioambientais do Brasil.

Organizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, o evento reunirá ciência, inovação, cultura, justiça social e políticas públicas. Além disso, pretende aproximar governos, especialistas e a sociedade civil.

“A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 não foi concebida para ser apenas mais um evento no calendário nacional. Ela é o resultado de uma construção coletiva que começou há cinco anos, no Caparaó, e que, passo a passo, foi ganhando corpo, voz e relevância”, explica Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil.

Para ele, o Espírito Santo é uma escolha simbólica e estratégica. “O Espírito Santo é um hub logístico nacional, com portos, ferrovias e rodovias que o conectam ao restante do Brasil. Essa localização privilegiada, aliada a uma vocação natural para a sustentabilidade, torna o estado um exemplo de como é possível construir políticas públicas eficazes fora do eixo tradicional”, ressalta.

Formato em 13 trilhas temáticas

A programação foi organizada a partir de uma pergunta central: “Que solução prática levaria à transformação?”. Para buscar essas respostas, o evento propõe 13 trilhas temáticas interligadas por mais de 40 pontos de encontro. Esses espaços conectam áreas diversas e estimulam novas perspectivas.

O formato da conferência surgiu de um esforço coletivo de escuta e experimentação. De acordo com Dani Klein e Mariana Klein, especialistas em ESG e curadoras da conferência, o processo começou com mais dúvidas do que certezas.

“Tentamos começar pelas respostas, mas bastaram algumas reuniões para entender que, diante de um mundo em colapso ambiental, social, político e informativo, era mais honesto começar pelas perguntas: o que é urgente? O que está sendo ignorado? Quem ainda não foi chamado para essa conversa?”, conta Dani.

Diante desse cenário, nasceu a proposta das trilhas cruzadas. O modelo rompe com formatos tradicionais de eventos e evita blocos temáticos isolados.

“O objetivo não era organizar painéis em blocos estanques, mas permitir o confronto entre perspectivas, como a comunicação com saúde, finanças com infraestrutura verde, economia azul com agro, e assim por diante […] Queremos provocar encontros improváveis, entre pessoas que normalmente não estariam na mesma mesa. Acreditamos que é daí que surgem as soluções mais relevantes.”, pontuou Mariana.

Além disso, a curadoria definiu metas claras de diversidade e representatividade. O foco está em garantir conteúdo autêntico e inclusivo. “É uma metodologia, não uma vitrine”, reforçam.

As 13 trilhas serão o centro das discussões. Elas foram pensadas como territórios de provocação, cada uma com temas estratégicos para o futuro do país e do planeta.

Do Rio a Belém – Conexão ES: articula os temas da COP30 com a realidade local capixaba.

Comunicação e Educação Ambiental – discute o papel da informação e do engajamento social.

Transformação – aposta em tecnologias como IA e modelos regenerativos.

Cultura e Sustentabilidade Criativa – valoriza tradições, artes, música e pequenos negócios.

Economia Azul – propõe o uso sustentável dos recursos hídricos.

Direitos Humanos e Justiça Climática – foca nas populações mais vulneráveis.

Agronegócio – discute rastreabilidade, inovação e sustentabilidade no campo.

Competitividade – integra práticas ESG aos modelos de negócio.

Transição Energética – debate caminhos para o abandono dos combustíveis fósseis.

Saúde – mostra como as crises ambientais impactam a saúde pública.

Inovação e Infraestrutura Verde – trata de cidades inteligentes e mobilidade sustentável.

Finanças – explora novos modelos de investimento e taxonomia ESG.

Mercado ESG – debate qualificação profissional, desafios regulatórios e futuro da agenda.

Serviço

Data: 11 a 14 de junho de 2025

Local: Praça do Papa, Vitória, Espírito Santo

Evento gratuito

Confira as datas e horários dos painéis:

Dia 11 de junho

13h30 – Abertura Técnica: Curadoria e método: por dentro da arquitetura da Conferência Sustentabilidade Brasil . Painelistas: Daniela Klein e Mariana Klein .

Curadoria e método: por dentro da arquitetura da . Painelistas: e . 14h00 – Direitos Humanos e Justiça Climática: Poder, Justiça e mobilização climática. Quem define o futuro do Brasil ? Painelistas: Cristiana Losekann , Thales Machado e Flávia Martinelli .

Poder, Justiça e mobilização climática. Quem define o futuro do ? Painelistas: , e . 14h00 – Transição Energética: Como atender às exigências Net Zero sem perder eficiência. Painelistas: Ana Luci Grizzi , Alexandre Kelemen e Simone Klein .

Como atender às exigências sem perder eficiência. Painelistas: , e . 15h30 – Transição Energética: Transição energética global e o futuro da Economia Azul. Painelistas: Eduardo Wagner , Elbia Gannoum e Emilio Lèbre La Rovere .

Transição energética global e o futuro da Economia Azul. Painelistas: , e . 15h30 – Direitos Humanos e Justiça Climática: Direitos humanos e soluções baseadas na natureza. Painelistas: Daniella Bonatto , Hauley Valim e Anazélia Tedesco .

Direitos humanos e soluções baseadas na natureza. Painelistas: , e . 17h00 – Transição Energética: Energia que conecta com transição. Painelistas: Carla Borges , Daniel Lyrio e Andreson Maia .

Energia que conecta com transição. Painelistas: , e . 17h00 – Direitos Humanos e Justiça Climática: Transformando modelos de negócio para um futuro justo. Painelistas: Josy Santos , Juliane Santos Sousa e Veronica Vassalo Pacto Global ONU .

Transformando modelos de negócio para um futuro justo. Painelistas: , e . 17h00 – Transformação: Cidades do futuro: IA e infraestrutura para a resiliência climática. Painelistas: Waleska Queiroz , Amilton Machado Costa e Christian Basilio Oliveira .

Cidades do futuro: e infraestrutura para a resiliência climática. Painelistas: , e . 18h30 – Direitos Humanos e Justiça Climática: Políticas hídricas, comunidades e mudança climática. Painelistas: Katia Coco , Ricardo Motta Pinto Coelho e Pilsen Ca’lía da Costa Peterle .

Políticas hídricas, comunidades e mudança climática. Painelistas: , e . 18h30 – Transição Energética: Transição energética se faz com decisão. Painelistas: Jadson Belchior , Cícero Antonio Teixeira Nobre e Mestra Luiza Cavalcante .

Transição energética se faz com decisão. Painelistas: , e . 18h30 – Direitos Humanos e Justiça Climática: Contribuições da mobilização social e dos saberes tradicionais na proteção da natureza. Painelistas: Luciana Souza de Oliveira, Cacica Marcela Rocha (Cunhatã) e Simone Machado.

Dia 12 de junho

13h30 – Abertura técnica: ODS 18 em pauta: Igualdade racial como compromisso estrutural. Painelista: Lavito Bacarissa .

em pauta: Igualdade racial como compromisso estrutural. Painelista: . 14h00 – Agronegócio: O agronegócio brasileiro e os desafios da COP30 . Painelistas: Enio Bergoli , Mariana Caetano e Marcello Brito .

O agronegócio brasileiro e os desafios da . Painelistas: , e . 14h00 – Finanças: Capital que transforma competitividade em desenvolvimento. Painelistas: Elis Braga Licks , Werner Kornexl e Vanessa Avanci .

Capital que transforma competitividade em desenvolvimento. Painelistas: , e . 15h30 – Agronegócio: Do campo ao oceano. Tecnologias marítimas e o futuro do agro. Painelistas: Roberta Garcia , Marcelo Polese e Sérgio Leandro .

Do campo ao oceano. Tecnologias marítimas e o futuro do agro. Painelistas: , e . 15h30 – Transformação: A nova fronteira da competitividade. Painelistas: Rachel Freixo , Benilda Brito e Julio Espírito Santo .

A nova fronteira da competitividade. Painelistas: , e . 15h30 – Finanças: Créditos de carbono e economia circular: Transformando desafios em oportunidades de negócios sustentáveis. Painelistas: Giuliana Coutinho , Carlos Sanquetta e Israel Soares .

Créditos de carbono e economia circular: Transformando desafios em oportunidades de negócios sustentáveis. Painelistas: , e . 17h00 – Finanças: Como atrair investimentos para a economia azul por meio de mecanismos financeiros inovadores. Painelistas: Marina Damasceno , Ingrid Tavares e Robson Monteiro .

Como atrair investimentos para a economia azul por meio de mecanismos financeiros inovadores. Painelistas: , e . 17h00 – Agronegócio: Sustentabilidade no centro da atenção dos consumidores de alimentos e bebidas ( Seag ). Painelistas: Michel Tesch , Malu Molina e Verônica Bitti .

Sustentabilidade no centro da atenção dos consumidores de alimentos e bebidas ( ). Painelistas: , e . 18h30 – Finanças: Transformar o território também é redesenhar o capital. Painelistas: Denísio Liberato , Almir Surui e Fernando Campos .

Transformar o território também é redesenhar o capital. Painelistas: , e . 18h30 – Agronegócio: Tecnologias disruptivas para o agronegócio sustentável ( Seag ). Painelistas: Amanda Azevedo Bertolazie , Naldo Dantas e Lara Souza .

Tecnologias disruptivas para o agronegócio sustentável ( ). Painelistas: , e . 18h30 – Finanças: Finanças verdes em linguagem acessível. Painelistas: Representante da Barkus (a confirmar), Andressa Almeida e Vania Bueno.

Dia 13 de junho

13h30 – Abertura técnica: Crimes em UCs : um alerta do Espírito Santo à COP 30 . Painelista: Mário Louzada .

Crimes em : um alerta do à . Painelista: . 14h00 – Saúde: Racismo ambiental e saúde pública: desafios e perspectivas do Brasil . Painelistas: Neyval Reis , Juliana Borges e Victor de Jesus .

Racismo ambiental e saúde pública: desafios e perspectivas do . Painelistas: , e . 14h00 – Transformação: Impactos ambientais na Economia Azul. Painelistas: Camilah Antunes Zappes , Newton Narciso Pereira e Fabian Sá .

Impactos ambientais na Economia Azul. Painelistas: , e . 14h00 – Transição Energética: Transição energética se explica: o papel da Comunicação para o Brasil que vem. Painelistas: Nádia Pontes , Marcio Andrade e Abdo Filho .

Transição energética se explica: o papel da Comunicação para o que vem. Painelistas: , e . 15h30 – Saúde: Mar em Alerta: Como a poluição oceânica e o aquecimento global afetam nossa saúde. Painelistas: Dandara Silva Cabral , Daniel de Berredo Viana e Stanley Lohan .

Mar em Alerta: Como a poluição oceânica e o aquecimento global afetam nossa saúde. Painelistas: , e . 15h30 – Mercado ESG: Governança de dados, tecnologias e o futuro da sustentabilidade corporativa. Painelistas: Emília Minieri , Sandro Benelli e Gabryella Cerri .

Governança de dados, tecnologias e o futuro da sustentabilidade corporativa. Painelistas: , e . 15h30 – Agronegócio: Comunicação e o futuro sustentável do agro ( Seag ). Painelistas: Márcio Cândido Ferreira , Talita Asano e Eurípedes Pedrinha .

Comunicação e o futuro sustentável do agro ( ). Painelistas: , e . 17h00 – Transformação: O custo socioambiental da falsa sustentabilidade em territórios preservados e tradicionais. Painelistas: Walter Luiz , Antonio Carlos – Toninho – Comboios/ES e Josi Santos .

O custo socioambiental da falsa sustentabilidade em territórios preservados e tradicionais. Painelistas: , e . 17h00 – Saúde: Tecnologia e inclusão na saúde: combatendo os impactos climáticos. Painelistas: Arthur Lima , Samilla Figueira e Rafael Duarte Oliveira .

Tecnologia e inclusão na saúde: combatendo os impactos climáticos. Painelistas: , e . 18h30 – Mercado ESG: Descomissionamento de plataformas offshore: Compliance , sustentabilidade e passivo ambiental. Painelistas: Flora Gaspar , Jéssica Chan e Pablo Ramaldes .

Descomissionamento de plataformas offshore: , sustentabilidade e passivo ambiental. Painelistas: , e . 18h30 – Saúde: Estratégias para a saúde pública em tempos de mudanças climáticas. Painelistas: Natália Oliveira, Maurício Lamano e Emerson Soares dos Santos.

Dia 14 de junho

14h00 – Cultura e Sustentabilidade Criativa: Arte, território e desenvolvimento social. O futuro das narrativas e expressões populares. Painelistas: Isabella Baltazar , Amaro Lima e Siba Puri .

Arte, território e desenvolvimento social. O futuro das narrativas e expressões populares. Painelistas: , e . 14h00 – Transformação: Políticas públicas regenerativas para litorais do Brasil . Painelistas: Carla Guaitanele e Sérgio Xavier .

Políticas públicas regenerativas para litorais do . Painelistas: e . 14h00 – Mercado ESG: Narrativas sustentáveis: o papel da comunicação no ESG corporativo . Painelistas: Cecilia Romero , Larissa Mocelin e Marcus Nakagawa .

Narrativas sustentáveis: o papel da comunicação no . Painelistas: , e . 15h30 – Transformação: Regeneração climática: territórios, saberes e novos paradigmas para a COP30 . Painelistas: Sandro Silva , Aline Ngrenhtabare Kayapó e Arlete Schubert .

Regeneração climática: territórios, saberes e novos paradigmas para a . Painelistas: , e . 15h30 – Cultura e Sustentabilidade Criativa: Identidade criativa: cultura como estratégia de futuro no Brasil ( HUB ES ). Painelistas: Victor Nunes Toscano , Starley Bonfim Silva e Carolina Ruas .

Identidade criativa: cultura como estratégia de futuro no ( ). Painelistas: , e . 15h30 – Mercado ESG: Inovação estrutural para um ESG de verdade. Painelistas: Luiz Carlos Alves de Oliveira , Lais Cavalcante e Silvio Souza .

Inovação estrutural para um de verdade. Painelistas: , e . 15h30 – Transformação: IA , Comunicação e engajamento climático: A tecnologia moldando a Educação Ambiental. Painelistas: Horrana Moreira , Gustavo Macedo e Samantha Graiki Proença .

, Comunicação e engajamento climático: A tecnologia moldando a Educação Ambiental. Painelistas: , e . 17h00 – Mercado ESG: Competitividade ESG e o futuro do trabalho sustentável. Painelistas: Priscila Gama , Cristine Naum e Alessandra Fajardo .

Competitividade e o futuro do trabalho sustentável. Painelistas: , e . 17h00 – Cultura e Sustentabilidade Criativa: Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular. Painelistas: Sheila Gonçalves , Leandro Castro e Zina Leal .

Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular. Painelistas: , e . 17h00 – Saúde: Clima em pauta: saúde, prevenção e verdade. Painelistas: Raquel Pataxó, Felipe Mello e Giovana Kill.