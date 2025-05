Velório da atriz mirim Millena Brandão será aberto ao público

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, faleceu na noite desta sexta-feira (2), em São Paulo, após ser diagnosticada com um tumor cerebral. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. Segundo comunicado, o velório será aberto ao público, mas data, horário e local ainda serão divulgados.

Millena estava internada desde a última terça-feira (29) no Hospital Geral de Grajaú, já em estado gravíssimo. Durante o período de internação, sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias. O último boletim médico confirmou o diagnóstico de morte encefálica, seguindo todos os protocolos clínicos exigidos para esse tipo de caso.

Em uma publicação nas redes sociais da atriz, a família escreveu: “Nossa menina se foi”. O pai, Luiz Mourão, também se manifestou: “Vai com Deus, minha menina, papai te ama”.

Millena ficou conhecida por sua atuação em produções infantis e tinha grande presença nas redes sociais, onde reunia milhares de seguidores.

