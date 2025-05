Venda Nova: recém-nascido tem traumatismo crânio-encefálico após queda

Uma criança recém-nascida, de 54 dias, teve um traumatismo crânio-encefálico (TCE) após sofrer uma queda em Venda Nova do Imigrante nesta segunda-feira (19).

De acordo com o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER), uma equipe foi acionada para agilizar o socorro médico.

Para o local, foi deslocada a aeronave Harpia 08, que fez o transporte da criança para o Pronto Socorro Milena Gottardi, no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.

Não há informações sobre as circunstâncias em que o ocorreu a queda do bebê nem sobre o seu estado de saúde atual.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui