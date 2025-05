Viana recebe a feira Nóiz Reusa com música, brechós e arte capixaba

A Praça Parque Linear, no bairro Canaã, em Viana, será palco neste sábado (10), a partir das 16h, da feira criativa Nóiz Reusa, evento gratuito que celebra a economia criativa, a cultura, o empreendedorismo e o consumo consciente. Com uma programação diversificada, o público poderá aproveitar atrações musicais, brechós, artesanato, contação de histórias, entre outras atividades culturais.

A iniciativa é realizada com recursos do Edital 04/2023 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, viabilizado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Entre os destaques musicais estão as cantoras capixabas Amy Alves, Do Carmo e Qeren, que apresentam repertórios autorais com influências de R&B, Soul e Pop, além de composições que abordam questões sociais em suas letras.

Idealizadora do evento, a produtora cultural e de moda Stephanie Reis destaca que a feira vai além do entretenimento. “O Nóiz Reusa é mais do que uma feira: é um movimento que fortalece o território, incentiva o consumo consciente e valoriza o talento das artesãs, artistas e negócios locais”, afirma. Segundo ela, o público encontrará peças únicas de expositores de Viana e Cariacica, além de experiências voltadas ao autocuidado e à sustentabilidade.

Confira a programação completa:

Evento: Nóiz Reusa

Local: Praça Parque Linear, Rua Furtado, bairro Canaã, Viana

Dia: Sábado, 10 de maio

Horário: A partir das 16h

Entrada gratuita

Programação

16h – Início da feira com DJ

16h30 – Apresentação oficial

16h45 – Slam com Mary Felix

17h – Show de Amy Alves

18h – Yoga coletivo com trilha de DJ

18h30 – Contação de histórias para crianças

18h30 – Nova apresentação de Slam com Mary Felix

19h – Show de Qeren

20h – Show de Do Carmo

21h – Encerramento

Para mais informações, acompanhe o perfil da organizadora no Instagram: @stephanie__reis