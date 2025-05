VÍDEO | acidente com carreta deixa um ferido na BR-101 em Anchieta

Um acidente envolvendo uma carreta deixou uma pessoa ferida, neste sábado (17), na BR-101, no município de Anchieta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no km 368 da rodovia. Ao passar por um trecho com curvas, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e tombou.

O condutor foi socorrido para um Pronto Atendimento na cidade de Iconha. Apesar do susto, ele só teve ferimentos leves.

Veja vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social