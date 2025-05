VÍDEO | Acidente grave deixa dois feridos na BR-262, próximo a Ibatiba

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros, na madrugada deste domingo (18), no trevo de acesso ao município de Lajinha, na BR-262, próximo a cidade Ibatiba, no Espírito Santo.

A colisão foi flagrada por um internauta, que divulgou o vídeo nas redes sociais. As imagens mostram o momento exato do impacto, que ocorreu em um dos principais entroncamentos da região.

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Também não há atualização oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes de resgate foram acionadas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui