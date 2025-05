VÍDEO | Adolescente tem 25% do corpo queimado em São Roque do Canaã

Na manhã deste domingo (18), um adolescente de 15 anos foi resgatado de helicóptero após sofrer queimaduras em aproximadamente 25% do corpo em São Roque do Canaã, no interior do Espírito Santo.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o jovem se feriu ao tentar acender uma churrasqueira, sofrendo queimaduras térmicas de segundo grau no tórax, abdômen, costas e braços.

Diante da gravidade do caso, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar o transporte aeromédico. A aeronave Harpia 09 decolou ainda durante a manhã e levou o adolescente até a capital Vitória.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Milena Gottardi, no Hospital da Polícia Militar (HPM), onde recebeu atendimento especializado. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual.

Veja o vídeo