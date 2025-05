Vídeo | Estradas em más condições revoltam produtores em Castelo

Moradores da comunidade Alto Monte Alverne, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, estão cobrando melhorias urgentes nas estradas do município após um acidente envolvendo uma caminhonete carregada de tomates, ocorrido na quinta-feira (15). O veículo tombou em um trecho precário da via, dificultando o escoamento da produção agrícola. O motorista teve apenas escoriações leves.

O episódio acirrou a insatisfação dos produtores rurais com a administração municipal. Em vídeos e mensagens que circulam nas redes sociais, moradores relatam dificuldades diárias para trafegar pelas estradas da região, que, segundo eles, estão em condições críticas há meses, agravadas pelas chuvas recentes.

“As estradas estão precárias. Um trabalhador tombou o caminhão, se machucou, perdeu mercadoria e danificou o veículo. É uma situação insustentável”, desabafou um morador da comunidade.

Além de acidentes com veículos, há registros de quedas de motociclistas e interrupções no transporte escolar. “Duas moradoras caíram de moto indo para o trabalho. O ônibus escolar não passa, e isso prejudica os alunos. Queremos um serviço completo, não apenas pedras soltas que agravam o problema”, afirmou outro morador.

Os moradores também criticam o que consideram uma resposta ineficiente da prefeitura. “Só queremos uma estrada em boas condições. Temos medo até de precisar de socorro médico. E como saímos daqui? Pagamos nossos impostos e queremos retorno”, declarou uma moradora.

Procurado pela reportagem, o prefeito João Paulo Nali (Republicanos) informou, por nota, que o município de Castelo possui mais de dois mil quilômetros de estradas rurais e está sob decreto de emergência devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos meses.

Segundo ele, a comunidade de Alto Monte Alverne é uma das mais afetadas pelas chuvas. Ainda de acordo com a nota, máquinas estão em operação em dois pontos de acesso à localidade, mas o mau tempo tem dificultado o andamento dos serviços. “Nesses momentos, é importante que as pessoas tenham cautela e evitem trechos sem condições de passagem, buscando rotas alternativas”, orientou o prefeito.

Imagens: Redes Sociais