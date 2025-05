VÍDEO | Ginásio desaba e atinge carros em Vitória

O Ginásio Jones dos Santos Neves desabou neste sábado (17), em Vitória.

De acordo com informações de populares, o equipamento fica localizado no bairro Bento Ferreira e os funcionários que trabalhavam no local saíram minutos antes do telhado e a estrutura de concreto caírem.

Apesar do susto, não houve feridos. Os escombros atingiram três carros que estavam estacionados nas proximidades.

Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, uma equipe isolou o perímetro, proibindo o trânsito de pedestres e veículos.

Não há informações sobre o que pode ter causado o desabamento.

Vídeo: Reprodução | Rede social