VÍDEO | Grave acidente na BR-101 deixa 4 feridos em Linhares

Quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente na BR-101, nesta terça-feira (13), no município de Linhares.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no Km 152, que precisou ser interditado.

Um vídeo que circula nas redes sociais, dão indícios de que dois veículos colidiram frontalmente na rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

