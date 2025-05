VÍDEO | Hifa realiza simulação de evacuação em situação de incêndio

Na tarde desta quarta-feira (21), o Hifa Maternidade, no Sumaré, realizou uma simulação real de evacuação em situação de incêndio. A ação é parceria com o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal.

Quando o alarme sonoro foi disparado, a equipe de brigada interna do hospital identificou o possível foco e evacuou todo o prédio. Logo em seguida, foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros, que chegou com o veículo de incêndio e a ambulância, simulando uma situação real de incêndio e evacuação da edificação. A equipe auxiliou na retirada dos pacientes, que nesta situação foram figurativos. Em poucos minutos a equipe dos Bombeiros chegou e realizou os procedimentos cabíveis para cessar o foco de incêndio.

“A equipe passou por treinamento prévio e os pacientes e acompanhantes estavam cientes de que esse procedimento iria acontecer e que se tratava de uma simulação. Essa comunicação foi importante para que não gerasse pânico ou preocupação. A segurança de todos, principalmente dos pacientes, era a nossa prioridade e foi garantida”, esclareceu a engenheira do Hifa, Silvania Rodrigues Reis.

Para o sucesso da operação, além de uma série de treinamento com a equipe, foram instaladas sinalizações das rotas de fuga em pontos estratégicos. Além disso, foram emitidos comunicados para pacientes e população em geral.

Em suma, todas as capacitações e simulação visam proporcionar mais segurança e fazem parte do planejamento da Brigada, que tem como missões combater princípios de incêndio, prestar os primeiros socorros e evacuar a edificação.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais