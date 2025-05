VÍDEO | Homem é atropelado ao atravessar avenida de Guaçuí

Um homem foi atropelado enquanto atravessava uma avenida de Guaçuí, nesta sexta (30). O acidente aconteceu na Rodovia ES 482, no Bairro João Ferraz de Araújo. A guarnição foi acionada, via CIODES, para atender à ocorrência.

Segundo informações, a vítima, de 64 anos, foi atendida e socorrida pela equipe do SAMU. O homem foi encaminhado para pronto-socorro em estado grave.

Ainda de acordo com relatos, os procedimentos constataram que o condutor do veículo, que tem limitações de movimentos, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), assim, todas as medidas administrativas necessárias foram tomadas.

O veículo foi removido e ofertado o bafômetro, tendo como resultado zero. A ocorrência foi encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre.