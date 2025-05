VÍDEO | Homem é preso e confessa duplo homicídio em Atílio Vivácqua

Um homem foi detido na última quinta-feira (22) no município de Atílio Vivácqua, após confessar ter assassinado duas pessoas na quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito havia sido visto caminhando em um pasto próximo ao local do crime.

Com o apoio da cadela Alga, do K9 do 3º Batalhão, a equipe realizou varreduras no terreno. Durante a busca, Alga localizou um revólver calibre .38, quatro cápsulas deflagradas e uma munição intacta.

Diante da descoberta, os militares se deslocaram, com o apoio da Polícia Civil, até a residência do suspeito. Ele foi localizado e conduzido à delegacia. Mesmo ciente de seus direitos constitucionais, confessou o crime e alegou que a motivação foi uma desavença financeira com as vítimas.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais