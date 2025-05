Vídeo | Jovem é socorrido após acidente em trilha na Pedra Azul

Na tarde desta sexta-feira (2), um adolescente sofreu um acidente enquanto descia a trilha da Pedra Azul, em Domingos Martins. O jovem perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu sobre as pedras, resultando em ferimentos e fortes dores.

O Corpo de Bombeiros Militar, em colaboração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), prontamente atendeu à ocorrência e realizou o resgate.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada com segurança ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, para receber atendimento médico especializado.

Veja o vídeo:

