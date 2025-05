VÍDEO | Moradores do Corte Grande em Cachoeiro falam sobre ação da PM

Alguns moradores do bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, entraram em contato com o AQUINOTICIAS.COM para relatar medo durante a ação da Polícia Militar, neste sábado (24).

De acordo com os relatos, muitas crianças estavam no local durante a troca de tiros. Segundo eles, a revolta da população é devido a morte de um adolescente durante um confronto entre traficantes e PM na última sexta-feira (23).

No entanto, a Polícia Militar informou que a situação estava controlada e apenas algumas pessoas estariam causando tumulto. Ainda de acordo com a PM, a equipe já se preparava para remeter.

