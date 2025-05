Vídeo mostra explosão em fábrica em São Mateus

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), mostra o momento em que ocorre uma grande explosão em uma fábrica na comunidade de Paulista, no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com populares, o fato ocorreu em um estabelecimento que fabrica explosivos. Ainda não há informações sobre vítimas.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com o Corpo de Bombeiros. Assim que houver mais informações a matéria será atualizada.

Veja vídeo