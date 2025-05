VÍDEO | Mulher é encontrada morta em Ibatiba

Uma mulher foi encontrada morta, na manhã deste domingo (18), no Córrego do Ouro, na zona rural do município de Ibatiba.

De acordo com informações do portal de notícia local Ibatiba Mil Graus, o corpo, localizado por volta das 4h, estava embaixo da Ponte de Pitanga. A suspeita é de que ela tenha caído com a moto dentro do córe. O veículo também foi achado no local.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia da PCIES foi acionada na manhã deste domingo (18), por volta de 06h30, para uma ocorrência de capotamento com vítima fatal. O corpo da vítima, uma mulher, foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares..