VÍDEO | Notaer socorre mulher que teve corpo queimado pelo companheiro

Uma mulher teve 15% do corpo queimado pelo companheiro, nesta sexta-feira (16), no município de Ecoporanga. Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) socorreu a vítima.

Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informação sobre o seu estado de saúde.

A suspeita é de que as agressões tenham sido cometidas pelo companheiro da mulher. Informações preliminares apontam que o suspeito se apresentou à polícia, prestou depoimento e foi liberado.

Veja vídeo: