VÍDEO | Objeto brilhante no céu intriga capixabas; entenda o que era

Na noite da última quarta-feira (14), moradores de várias cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo foram surpreendidos por uma intensa bola de fogo cruzando o céu. O fenômeno, que logo ganhou atenção nas redes sociais, fez com que muitos se perguntassem se se tratava de um meteoro ou até mesmo de um sinal de apocalipse.

Em Ibatiba, as imagens registradas por moradores mostraram um brilho forte e repentino no céu, gerando reações de surpresa e receio.

Afinal, era meteoro ou lixo espacial?

Para esclarecer o que realmente aconteceu, A Gazeta procurou o Exoss Citizen Science Project, organização dedicada ao monitoramento de fenômenos espaciais. De acordo com o grupo, não se tratava de um meteoro, mas sim da reentrada de um lixo espacial na atmosfera terrestre.

Origem do fenômeno: Falcon 9, da SpaceX

A “bola de fogo” era, na verdade, um pedaço de foguete Falcon 9, da empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk. O objeto fazia parte de um estágio descartado do foguete, que acabou sendo puxado de volta para a Terra, queimando-se na atmosfera — o que gerou o espetáculo luminoso.

Lixo espacial: um fenômeno cada vez mais comum

Segundo especialistas, a presença de lixo espacial na órbita terrestre está aumentando. São restos de satélites, pedaços de foguetes e outros objetos lançados por diversas agências e empresas. Quando esses fragmentos reentram na atmosfera, podem ser confundidos com meteoros, já que também geram luz intensa e deixam rastros visíveis no céu.

Por que tanta gente pensou em apocalipse?

O tamanho, o brilho e a velocidade da luz vista no céu foram tão impressionantes que muitas pessoas relataram medo. Segundo eles, poderia ser o início de algo catastrófico. As redes sociais ficaram cheias de relatos com hashtags como #meteoro, #fimdomundo e #apocalipse.

Como diferenciar meteoro de lixo espacial?

Apesar de parecidos à primeira vista, meteoros são fragmentos de rocha ou metal que vêm do espaço natural e entram na atmosfera, enquanto o lixo espacial é feito por humanos. Outra diferença é que reentradas de lixo espacial geralmente duram mais tempo no céu e podem se fragmentar em vários pedaços visíveis.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais