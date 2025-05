VÍDEO | Operação para transporte de órgão humano mobiliza NOTAER

Na manhã deste sábado (17), uma operação para transporte de órgãos mobilizou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), que atendeu a um chamado da Central Estadual de Transplantes. A missão: levar um coração de Guarapari até o Hospital Meridional, em Cariacica.

O transporte aéreo garantiu que o órgão chegasse ao destino no tempo necessário para o procedimento de transplante, aumentando as chances de sucesso da cirurgia e a recuperação do paciente.

De acordo com os protocolos de segurança e privacidade, informações sobre o doador e o receptor não podem ser divulgadas. Esses dados ficam sob responsabilidade exclusiva da Secretaria da Saúde do Espírito Santo (SESA).

Veja o vídeo