VÍDEO: Oruam protesta contra prisão de MC Poze e fecha avenida no RJ

Um vídeo que circula nas redes sociais flagra o momento em que uma motociata é realizada, nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, após a prisão do MC Poze do Rodo, suspeito de envolvimento com uma f4cção criminosa.

A suspeita é de que o movimento tenha sido liderado pelo MC Oruam, que compartilhou em suas redes sociais prints de mensagens relatando que faria “o maior rolê de moto da história do Rio de Janeiro pela liberdade do MC.”

