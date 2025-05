Vila Velha: Chico César faz show gratuito no domingo (25)

O Parque Cultural Casa do Governador completa três anos de funcionamento no dia 28 de maio. E, para celebrar a data, a próxima edição do Parque Aberto, que acontece no próximo domingo, dia 25 de maio, será especial com show do artista paraibano Chico César, com entrada gratuita.

Criado em maio de 2022, o Parque vem se consolidando como um importante espaço de encontro entre arte, sustentabilidade e educação no Espírito Santo – seus pilares -, e chega a este marco reafirmando sua proposta com o público.

O show de Chico César está marcado para às 13h. Compositor de obras como “Deus Me Proteja” e “Estado de Poesia”, Chico César é reconhecido nacionalmente por sua trajetória artística comprometida com a cultura brasileira em suas múltiplas expressões.

Em 2025, Chico César celebra os 30 anos de “Aos Vivos”, álbum que marcou sua estreia em 1995 e o consagrou como um dos grandes nomes da música brasileira. Com um repertório que inclui sucessos como “Mama África” e “À Primeira Vista”, além de parcerias e releituras, o artista apresenta o disco na íntegra em um show intimista de voz e violão.

Realizado quinzenalmente, o Parque Aberto oferece ao público uma experiência ampla que vai além da música, com uma programação que inclui visitas mediadas, feiras e oficinas.

Na edição deste domingo, o Parque Aberto terá oficina de Maquetes Cartográficas com Ricardo Breguelé, visita mediada no Bosque de Esculturas com os educadores do Parque, Feira Curva com empreendedores capixabas e praça de alimentação.

Serviço

Show do Chico César no Parque Cultural Casa do Governador

Data: 25 de maio

Horário: 13h

Local: rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Ingressos gratuitos: disponíveis a partir do meio-dia desta quarta-feira (21/05) no link parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-10