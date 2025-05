Vila Velha: homem é preso após espancar esposa e filha; veja

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante após agredir violentamente a esposa e a filha, de 22 anos, dentro de casa, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. O crime ocorreu na noite de sábado (3), após uma discussão iniciada porque a mulher se recusou a consumir drogas com o suspeito.

Segundo relato da filha à Polícia Militar, ela recebeu uma ligação da mãe em tom de desespero. Ao chegar à residência da família, encontrou a mulher sendo espancada pelo companheiro. Ao tentar intervir, a jovem também foi atacada com socos, chutes e xingamentos.

Ambas as vítimas relataram à polícia que foram sufocadas pelo agressor. A esposa perdeu a consciência durante a agressão. Para se defender, a filha pegou uma faca e entrou em luta corporal com o pai. Durante o confronto, um dos vidros da janela quebrou, provocando um corte profundo no braço da mulher.

Após o ferimento, o agressor decidiu levar a esposa ao hospital e fugiu em seguida. A filha permaneceu na casa e acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas pelo suspeito.

Com apoio do Cerco Inteligente de Segurança, o veículo do homem foi identificado ao retornar ao bairro. Ele tentou fugir, quase capotou o carro durante a perseguição, mas acabou se entregando. O suspeito apresentava um corte na parte de trás do pescoço e foi encaminhado ao hospital sob escolta policial.

A esposa passou por cirurgia e continua internada. A filha prestou depoimento na Delegacia Regional de Vila Velha. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.