Vila Velha: UPA alaga após fortes chuvas

As fortes chuvas que caíram, nesta terça-feira (6), em Vila Velha, deixaram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra, alagada.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a água invade o local e as pessoas que aguardam atendimento elevam os pés para não serem alcançadas.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Secretaria de Saúde de Vila Velha. Por meio de nota, a pasta informou que “áreas da UPA de Riviera da Barra (recepção central, espera médica adulta e classificação adulta) registraram acúmulo de água devido às fortes chuvas. A situação ocorreu porque as grelhas de escoamento, que possuem telas instaladas conforme exigência da Vigilância Sanitária Estadual para prevenção de vetores, ficaram obstruídas por acúmulo de sujeira, inclusive guimbas de cigarros, impedindo o escoamento adequado”.

Também destacou que a limpeza das grelhas é realizada regularmente, mas o volume de chuva e o entupimento pontual dificultaram a drenagem. O atendimento à população não foi afetado, e a situação foi normalizada por volta das 22h40.

