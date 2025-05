Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca foi escolhida como a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. A informação foi divulgada através de uma publicação nesta quinta-feira (22) no Instagram da agremiação, que não se manifestou sobre as controvérsias envolvendo a influenciadora e sua relação com jogos de azar.

Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio, elogiou Virginia, ressaltando seu carisma e popularidade, características que se alinham com a estratégia da escola de se conectar com diversos públicos.

A influenciadora demonstrou sua alegria com a nova função, afirmando que encontrou seu lugar ideal e elogiou a proposta inovadora da escola. A cerimônia de coroação está programada para ocorrer ainda neste ano, em um evento na quadra da Grande Rio. Essa escolha acontece em meio a críticas direcionadas a Virginia, especialmente por sua postura durante um depoimento na CPI das Bets, realizada no Senado Federal.