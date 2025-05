Vitória: evento oferece orientação jurídica gratuita neste sábado (17)

A população capixaba poderá contar com atendimento jurídico gratuito neste sábado (17), durante a Semana S do Comércio, em Vitória. A ação, realizada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em parceria com a OAB-ES, vai oferecer orientações nas áreas de Direito Trabalhista, de Família e do Consumidor, das 14h às 20h, no Ilha Buffet.

Serão 10 mesas de atendimento com a presença de 12 advogados voluntários das comissões temáticas da OAB-ES. Eles estarão preparados para esclarecer dúvidas e orientar a população sobre seus direitos. O serviço é voltado a sindicatos, empresários e à comunidade em geral, sem necessidade de agendamento prévio.

A ação integra a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, promovida nacionalmente pela CNC e executada no Espírito Santo pelo Fecomércio-ES com o apoio dos sindicatos empresariais. Ao todo, estão previstas 180 atividades gratuitas, incluindo serviços de saúde, cultura, educação profissional e lazer.

Além da orientação jurídica, o evento contará com oficinas, serviços de saúde e beleza, atrações infantis e shows gratuitos com Silva, Pato Fu e Casuarina. Também haverá um bate-papo sobre juventude e empregabilidade com os artistas Gabriel O Pensador e Criolo.

A programação completa acontece no Ilha Buffet, em Vitória, com entrada gratuita.