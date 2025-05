Vitória não registra homicídio em um mês, pela 1ª vez em 29 anos

Pela primeira vez em 29 anos, a cidade de Vitória encerrou um mês sem registrar nenhum homicídio. O marco histórico, registrado em abril de 2025, é fruto de uma política pública eficiente, baseada em prevenção, tecnologia, integração e valorização da vida.

O dado do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo contabiliza a série histórica de mortes violentas desde 1996, e é fruto do resultado de um trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), as forças de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Abin) e a participação ativa da comunidade.

“A atuação da Guarda de Vitória tem sido fundamental para alcançar este resultado inédito. Com investimentos robustos em tecnologia, inteligência e valorização dos servidores fortalecemos a segurança municipal e passamos a entregar respostas rápidas das equipes na repressão e na prevenção de crimes”, destacou Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da capital.

No acumulado do ano, a cidade registrou uma queda de 60% nos crimes de homicídios se comparado com o ano anterior. De janeiro a abril de 2024 foram 47 assassinatos. Já neste ano, foram 19 registros.

“O enfrentamento é constante e difícil, mas sempre contamos com as demais instituições para que possamos fazer uma frente de combate forte e atuante. Tivemos prisões importantes das demais corporações de lideranças de organizações criminosas que também contribuiram para esse resultado positivo na Capital”, completou Boni.

Estruturação

Há quatro anos a Guarda de Vitória passa por uma reestruturação que apresenta muitos resultados positivos. Atualmente, a Central de Monitoramento da Guarda de Vitória (Ciom) conta com 1142 câmeras. Além disso, foram adquiridos drones, softwares de inteligência artificial, armamentos modernos e novas viaturas, incluindo veículos blindados.

A criação da Gerência de Inteligência dentro da própria Guarda de Vitória possibilita levantamentos que servem de subsídio para a atuação de outras forças de segurança e operações preventivas de grande impacto.

Outro fator essencial para este avanço foi a valorização do efetivo da Guarda de Vitória. Com reajuste salarial, plano de carreira e melhores condições de trabalho, os profissionais passaram a atuar com ainda mais preparo e motivação. Bases operacionais foram reformadas e a estrutura da corporação ampliada, com previsão de 100 novos guardas municipais até o final do ano.

A Prefeitura de Vitória também entende que a segurança pública vai além da repressão promovendo uma série de ações que transformam o ambiente urbano: iluminação pública eficiente, revitalização de espaços de lazer, educação integral.

Para o prefeito Lorenzo Pazolini, zerar os homicídios em abril é a confirmação de que políticas públicas integradas, planejamento e ação técnica geram resultados concretos. “Essa conquista é de todos os moradores de Vitória. É fruto de muito trabalho, investimento, integração e, acima de tudo, compromisso com a vida. Seguiremos avançando com responsabilidade e dedicação para que esse seja apenas o primeiro de muitos meses com este resultado”, afirmou.