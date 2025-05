“Voadora”: policial recorre a golpe para separar briga em festa no ES

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar do Espírito Santo dando uma “voadora” para separar uma briga entre dois homens em uma festa no município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu no último domingo (18) durante a festa de emancipação-administrativa da cidade.

As imagens mostram o momento em que quatro militares se aproximam do local da confusão e em seguida um deles aplica o “golpe” em um dos envolvidos. Logo após, os outros policiais espirraram Spray de Pimenta nos homens.

Por meio de nota, a Polícia Militar reiterou “seu compromisso com a transparência e informa que já está tomando as providências necessárias para investigar a conduta do policial militar envolvido na ocorrência”. Não há informações sobre os envolvidos.

A imagem mostra o momento exato em que um PM aplica um chute do tipo “voadora” em um homem de camiseta azul e bermuda clara, que parece estar caindo ao solo. O incidente ocorre em um local público, provavelmente um evento, com outras pessoas ao fundo observando a cena. Também há presença de policiais militares fardados no local, que assistem à ação.

Veja vídeo

Foto: Reprodução | Rede social