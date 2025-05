Waltz deixa cargo de conselheiro de Trump após vazamento de planos

Mike Waltz, ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, anunciou sua saída do cargo nesta quinta-feira (1º/5), após ser acusado de vazar planos de guerra dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo presidente norte-americano em uma publicação na rede social Truth. O episódio gerou críticas após Waltz adicionar, acidentalmente, um jornalista da revista The Atlantic a um grupo de mensagens onde detalhes sobre uma operação militar no Iêmen, direcionada aos Houthis, foram discutidos.

Apesar da controvérsia, Waltz recebeu uma nova oportunidade e foi nomeado para um cargo de destaque na Organização das Nações Unidas. O presidente Trump elogiou o ex-conselheiro por sua dedicação aos interesses nacionais, destacando sua trajetória tanto no campo de batalha quanto no Congresso. “Desde seu tempo de farda, no Congresso e como meu conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz tem se dedicado a colocar os interesses da nossa nação em primeiro lugar. Sei que ele fará o mesmo em seu novo cargo”, afirmou Trump.

Com a saída de Waltz, o senador Marco Rubio acumulará a função de conselheiro de Segurança Nacional, além de sua atual posição como secretário do Departamento de Estado.