Aberto processo seletivo na área da assistência social em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes está com inscrições abertas para contratação temporária de profissionais que atuarão na Casa de Passagem Jualter da Silva Pedra.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasth), visa preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva, com contratos de até 12 meses.

O processo seletivo prevê vagas para os cargos de educador social, motorista, pedagogo, auxiliar de serviços de limpeza e conservação, cozinheira e agente administrativo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da prefeitura. Os cadastros devem ser feitos a próxima sexta (27).

