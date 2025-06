Abertura da Feira Parceria Legal reúne centenas de pessoas na Serra

A abertura oficial da Feira Parceria Legal reuniu centenas de pessoas na manhã deste sábado (7), no bairro Porto Canoa, em Serra. O evento, que marca o início de uma série de ações itinerantes pelo Espírito Santo, contou com a presença de autoridades estaduais, com destaque para o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o deputado estadual Vandinho Leite (PSD).

Durante a cerimônia, Ricardo Ferraço destacou o papel da feira na aproximação do governo com a população e na promoção de cidadania. “É muito bom estar presente aqui em Porto Canoa, onde está ocorrendo este importante evento que traz grandes benefícios para a população. Isso mostra que nosso governo está cada dia mais próximo das pessoas”, afirmou.

O deputado Vandinho Leite também enfatizou o caráter integrador da iniciativa, que reúne órgãos públicos, empresas e empreendedores em um mesmo espaço. “Essa feira vai além do empreendedorismo. É uma união de serviços, entretenimento, música e defesa do consumidor. Estamos oferecendo renegociação de dívidas, inclusão em tarifas sociais de água e energia, atendimentos da Defensoria Pública e muito mais”, disse.

A feira é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com o PROCON/ES e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES). A proposta é transformar o formato tradicional em uma experiência educativa, cultural e acolhedora, com foco em cidadania, consumo consciente e valorização da economia local.

Estiveram presentes representantes da Prefeitura da Serra, Procon, Defensoria Pública, CESAN, EDP, Rede Abraço, Polícia Científica e ADERES. A estrutura do evento inclui estandes de serviços públicos, brinquedos infantis, espaço gastronômico, apresentações culturais e área de convivência para toda a família.

Entre os serviços oferecidos estão atendimento do CadÚnico, orientações jurídicas, renegociação de dívidas, educação financeira e dicas de empreendedorismo. O atendimento ao público aconteceu até as 13h deste sábado e irá retornar a partir das 8h da manhã deste domingo (8).

A programação musical também é um atrativo à parte. Neste sábado, as apresentações começam às 13h com voz e violão, seguidas por Deco Bandeira às 19h e encerramento com a banda Macucos às 21h30. No domingo (8), a festa continua com Jocelee Francisco em um show de voz e violão ao vivo, às 12h. Em seguida, roda de samba com o grupo Samba de Quintal, às 14h.

Serviço

Local: Praça de Porto Canoa – Serra

Dias: 7 e 8 de junho

Entrada gratuita