Agroindústrias: curso gratuito ensina boas práticas em Venda Nova

A Secretaria Municipal de Agricultura e Produção Animal de Venda Nova do Imigrante, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), oferece o curso “Boas Práticas de Fabricação” para produtores de agroindústrias locais.

De acordo com a administração municipal as “Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um conjunto de medidas fundamentais que devem ser adotadas pelas agroindústrias em todas as etapas de produção, desde a manipulação das matérias-primas até a obtenção do produto final, assegurando a integridade e a segurança alimentar do consumidor”.

A capacitação é gratuita e acontece nos dias 11 e 12 de junho, das 13h às 17h, no Polo UAB, localizado no terceiro andar do prédio da Prefeitura de Venda Nova. Mais informações podem ser obtidas por meio do (28) 99936-9816.