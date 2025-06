Alegre apresenta WhatsApp Funcional com chatbot e controle interno

Na tarde desta segunda-feira (02), a Prefeitura de Alegre realizou uma reunião para apresentar oficialmente o projeto WhatsApp Funcional GOVE. A iniciativa planeja um avanço na forma como a gestão municipal se comunica com a população e com empresas, fortalecendo os princípios de eficiência, transparência e qualidade no serviço público.

O projeto define que o uso do WhatsApp Funcional será exclusivamente institucional, destinado ao atendimento de demandas oficiais. Todos os servidores já passaram por treinamento oferecido pela Unidade Central de Controle Interno e estão devidamente capacitados para operar o sistema de forma segura. A assinatura do Termo de Compromisso é obrigatória e será enviada via E-DOCS aos servidores que ainda não assinaram.

Entre as diretrizes, está estabelecido que o atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, excluindo feriados e pontos facultativos. Em contatos iniciados após 24h de inatividade, é obrigatório o envio da mensagem padrão de consentimento antes de seguir com o atendimento. O atendimento só continua após a resposta do cidadão, abrindo uma nova janela de 24h.

Protocolos devem ser resolvidos em até 3 dias úteis, caso contrário, são encerrados automaticamente. Já os iniciados pelo chatbot encerram após 30 minutos de inatividade. Agora, os cidadãos também podem avaliar o atendimento como Bom ou Ruim, o que permite monitorar e melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado.

Todos os atendentes receberão diariamente, às 7h, um e-mail automático com a lista de protocolos pendentes. O sistema também envia notificações em tempo real sobre novas mensagens e alerta de inatividade, proporcionando mais controle e agilidade.

O Controlador reforçou que as medidas são ferramentas de organização e aprimoramento do serviço público. O sucesso da ferramenta depende do comprometimento de todos.

Com isso, Alegre se torna o único município do Espírito Santo a implantar um sistema completo de atendimento via WhatsApp com ChatBot.