Alegre cria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e se torna pioneira no Sul do ES

Alegre se tornou o primeiro município do Sul do Espírito Santo a instituir uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A nova pasta foi criada com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico local a partir da valorização do empreendedorismo, do turismo e da inovação tecnológica.

A iniciativa não implicou aumento de gastos públicos. Segundo a administração municipal, a secretaria foi estruturada a partir da realocação de funções já existentes em outras áreas, otimizando a gestão sem gerar novos cargos comissionados.

Foco em inovação e empreendedorismo local

Entre os principais projetos está o Programa Gênesis no Caparaó, desenvolvido em parceria com instituições de ensino e representantes do setor produtivo. O programa visa estimular a criação de startups e negócios inovadores com base nas demandas do território. A proposta é articular talentos, empreendedores e investidores, com foco em agroinovação, tecnologia e sustentabilidade.

A prefeitura aposta na consolidação de Alegre como um polo emergente da nova economia capixaba, reforçando o potencial do município como ambiente favorável ao desenvolvimento de soluções criativas para os desafios regionais.

Ambiente propício para empresas tecnológicas

A nova secretaria também atuará na atração de empresas de base tecnológica. Alegre já oferece incentivos como o regime de ISS reduzido e conta com mão de obra qualificada formada por instituições de ensino técnico e superior. De acordo com a gestão municipal, empresas ligadas a setores como software, agroindústria, energias renováveis e tecnologias ambientais já demonstraram interesse em se instalar no município.

Turismo como vetor de identidade e desenvolvimento

Outro eixo de atuação será o fortalecimento do turismo cultural e ecológico. Um dos projetos previstos é a criação de uma rota turística que integrará os túneis da antiga linha férrea, valorizando o patrimônio histórico e paisagístico da região. A proposta inclui roteiros voltados ao ecoturismo, cicloturismo e turismo de experiência.

Além disso, será lançado o Selo de Produtos Artesanais com Identidade de Alegre. A certificação pretende valorizar alimentos, bebidas e artigos produzidos localmente, promovendo a economia criativa e fortalecendo pequenos produtores.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação representa, segundo a gestão municipal, um marco para o futuro de Alegre. A aposta é em um modelo de crescimento que combina inovação, sustentabilidade e valorização das raízes locais.

Com a nova estrutura, Alegre se posiciona na vanguarda entre os municípios capixabas, adotando estratégias que buscam equilibrar modernidade e tradição no planejamento do seu desenvolvimento.