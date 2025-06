Alegre forma 100 alunos em cursos do programa Qualificar-ES

A qualificação profissional tem sido tratada como prioridade pela atual gestão municipal de Alegre, que vê na educação técnica um caminho estratégico para a geração de renda, autonomia e inclusão no mercado de trabalho. Na última quinta-feira (6), essa diretriz ganhou mais um capítulo importante com a formatura de cerca de 100 alunos da 1ª Oferta 2025 do programa estadual Qualificar-ES.

Os cursos foram realizados graças a uma parceria entre a Prefeitura de Alegre e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), comandada pelo secretário Bruno Lamas, com o apoio direto do Governo do Estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande.

Com foco nas áreas de gastronomia e beleza, dois setores em ascensão e com forte potencial de empreendedorismo, a formação ofereceu aos participantes não apenas certificação, mas novas perspectivas de futuro e inserção produtiva na economia local.

Durante a cerimônia, realizada em clima de emoção e reconhecimento, a Prefeitura destacou que a entrega dos certificados representa mais que o encerramento de um curso: é o início de um novo ciclo para dezenas de alegrenses que agora estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado e buscar sua independência financeira.

A chegada do Qualificar-ES ao município é vista pela gestão como um marco no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano. Segundo a administração, investir em capacitação é investir diretamente na transformação da cidade, por meio da valorização do potencial de cada cidadão.