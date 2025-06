Alegre recebe 1ª edição da TechCidade Expo com foco em inovação

Nos dias 26 e 27 de junho, o município de Alegre, no sul do Espírito Santo, será palco da 1ª edição da TechCidade Expo, um evento gratuito e aberto ao público que promete movimentar a região com tecnologia, inovação e muito conhecimento. A programação acontecerá das 13h às 21h, no Parque Getúlio Vargas.

Durante os dois dias, os participantes poderão vivenciar experiências imersivas por meio de painéis, oficinas, palestras, espaços de networking e atividades voltadas ao empreendedorismo, ciência e tendências tecnológicas. O evento reunirá profissionais, estudantes, empreendedores e entusiastas da inovação, promovendo conexões que impulsionam o desenvolvimento pessoal, profissional e regional.

Com entrada franca, a TechCidade Expo é uma oportunidade para quem deseja se atualizar, trocar experiências e se preparar para os desafios do futuro.