Alfredo Chaves amanhece entre as cidades mais frias do Espírito Santo

A madrugada desta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, foi marcada por temperaturas baixas em diversas cidades do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Alfredo Chaves esteve entre os quatro municípios com os menores registros térmicos do Estado, com 13,7°C na estação localizada na sede do município.

A cidade só ficou atrás de Santa Teresa (8,7°C), Venda Nova do Imigrante (10,3°C) e Afonso Cláudio (13,5°C), conforme as medições das estações oficiais monitoradas pelo Incaper.

No entanto, em localidades mais elevadas do interior de Alfredo Chaves, o frio foi ainda mais rigoroso. Em São Bento de Urânia, um termômetro doméstico do produtor rural Jandir Gratiere marcou 8,3°C na noite de quarta-feira (11). “Estamos tendo noites e manhãs muito geladas por aqui”, relatou.

Outras comunidades, como São Roque de Maravilha, Carolina e Matilde, também registraram temperaturas abaixo dos 11°C, segundo moradores que utilizaram medições caseiras.

O frio intenso foi reforçado por rajadas de vento, ampliando a sensação térmica em várias regiões do Estado, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).