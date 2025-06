Aline Lima Madalena é a Miss Colatina 2025

Nesta quarta (26), a jovem Aline Lima Madalena, de 22 anos, moradora do bairro Santa Mônica, em Colatina, foi escolhida como a Miss Universe Espírito Santo 2025.

Com 1,62m de altura, simpatia e elegância, Aline encantou o público e os jurados nas três etapas da seletiva: desfile em traje de banho, roupa de gala e a rodada de perguntas.

“Estou muito feliz, orgulhosa e emocionada. É com enorme prazer que carrego agora esse título. Me preparei antes e vivi uma experiência única”, disse Aline logo após ser coroada.

A seletiva municipal foi realizada no Shopping Moda Brasil e contou com seis candidatas na grande final. O processo seletivo começou com 19 inscritas, que passaram por uma apresentação pessoal e avaliação técnica. Dez foram pré-selecionadas e, após uma fase intensa de treinamentos com profissionais da área, o grupo final foi definido.

A secretária de Cultura e Turismo de Colatina, Loressa Campostrini, destacou a importância do evento como uma ação de valorização da mulher colatinense.

“O Miss Universe Colatina vai muito além de um concurso de beleza. É sobre empoderamento, autoestima, protagonismo e representatividade. A cidade ganha muito ao promover esse tipo de iniciativa, que revela talentos e valoriza histórias reais”, afirmou.

O concurso

O Miss Universe Colatina é promovido com apoio institucional da Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A vencedora agora segue para representar o município na disputa estadual.