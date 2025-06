Amor nas alturas! Casal protagoniza momento único no Pico da Bandeira

O Pico da Bandeira foi palco de mais do que uma conquista geográfica. Um nascer do sol inesquecível, no topo do terceiro ponto mais alto do Brasil, foi o cenário escolhido para um pedido de casamento que emocionou um grupo de aventureiros.

Durante uma expedição ao Pico da Bandeira, em Ibitirama, um apaixonado surpreendeu a namorada com um gesto que transformou a trilha em uma história de amor.

O casal fazia parte de um grupo com 32 viajantes que partiram de Itamaraju, no Sul da Bahia. A jornada, marcada pelo esforço e pela superação, ganhou um novo significado com o momento.

O pedido, feito no alto da montanha, foi aceito. O que começou como uma aventura, terminou com um “sim” sob o céu capixaba. O momento foi compartilhado através do instagram oficial da Prefeitura de Ibitirama.