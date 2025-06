Anchieta abre inscrições para a descida ecológica do Rio Benevente

Já estão abertas as inscrições para a 1ª Descida Ecológica do Rio Benevente, que ocorre no próximo sábado (7), a partir das 6 horas, com previsão de chegada no destino às 13h.

O evento começa em Alfredo Chaves, de onde os canoístas e demais barqueiros vão partir do “Avenida”, localizado na Avenida Lauro Ferreira Pinto, no centro da cidade, às 6h.

A chegada, em Anchieta, após o trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, está prevista para as 13h.

Clique aqui para fazer a inscrição.

Para garantir a segurança dos participantes, a organização da descida ecológica estabelece normas:

1. O uso de coletes salva-vidas é obrigatório;

2. É vedada a inscrição de menores de 16 anos e só será permitida sua participação com o acompanhamento dos pais ou responsáveis, após assinatura de termo de responsabilidade;

3. Menores com faixa etária entre 16 e 18 anos deverão ter autorização dos pais ou responsável reconhecida em cartório;

4. Para os casos de inscritos com embarcação própria, é de responsabilidade exclusiva do inscrito conseguir sua embarcação, bem como levá-la ao local de partida da descida e retirá-la ao fim do evento;

5. É proibido jogar lixo durante o evento, devendo o mesmo ser acondicionado em saco plástico próprio ou fornecido pela organização do evento;

6. É proibida a utilização de bebidas alcoólicas durante a Descida Ecológica do Rio Benevente.